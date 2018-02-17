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12:29 (мск), источник: 36on.ru

Воронежцы требуют уменьшить число платных парковочных мест с 6 000 до 1800

Воронежские активисты требуют от городских властей сократить число платных парковочных мест в центре города с 6 000 до 1800, а также учитывать интересы горожан при обустройстве парковок в других местах.

Соответствующая петиция появилась на портале российской общественной инициативы, подписать ее можно здесь. Активисты требуют, чтобы их предложения были рассмотрены на муниципальном уровне.

Так, по мнению горожан, число платных парковочных мест следует сократить более чем втрое, с 6 000 до 1800. Также активисты предложили в новых жилых районах создавать число парковок, равное числу квартир, а в коммерческих объектах — паркинги, равные трети площади строения. Многоуровневые паркинги предлагают возводить на месте снесенных старых зданий. Еще одно важное требование — увеличение числа маршрутов общественного транспорта и его вместимости.

Напомним, в прошлом году воронежские власти заявили о намерении создать в центре Воронежа около 6 000 платных парковочных мест. Ранее стало известно, что первая часть платных паркингов заработает 1 апреля этого года.

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Воронежцы требуют уменьшить число платных парковочных мест с 6 000 до 1800
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