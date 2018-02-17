Воронежцы требуют уменьшить число платных парковочных мест с 6 000 до 1800

Соответствующая петиция появилась на портале российской общественной инициативы, подписать ее можно здесь. Активисты требуют, чтобы их предложения были рассмотрены на муниципальном уровне.

Так, по мнению горожан, число платных парковочных мест следует сократить более чем втрое, с 6 000 до 1800. Также активисты предложили в новых жилых районах создавать число парковок, равное числу квартир, а в коммерческих объектах — паркинги, равные трети площади строения. Многоуровневые паркинги предлагают возводить на месте снесенных старых зданий. Еще одно важное требование — увеличение числа маршрутов общественного транспорта и его вместимости.