Расположение кресел в поезде «Москва» изменится с учетом требований столичного метро
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Поезд нового поколения «Москва», курсирующий на
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Поезд нового поколения «Москва», курсирующий на
«Поезд “Москва” будет доработан с учетом наших пожеланий и пожеланий самих машинистов. Будет изменено количество зарядок, расстановка кресел, сам вид кресел, облицовочные материалы, информационные табло, система кондиционирования, которая настраивается… для каждой линии с учетом ее эксплуатации.
В субботу, 17 февраля, в московском метро начал курсировать 37-й по счету поезд «Москва». Он вышел на самую загруженную линию подземки —
Первый поезд российского производства «Москва» вышел в рейс 14 апреля 2017 года. Главные особенности состава — широкий дверной проем, улучшенный салон и сквозной проход через все вагоны. В каждом салоне установлены два монитора с интерактивными возможностями поиска станций, прокладки маршрутов, расчета времени проезда, а также
До 2020 год компания «Трансмашхолдинг» поставит столичной подземке в общей сложности 912 новых вагонов серии «Москва». При этом производитель должен будет обслуживать вагоны в течение всего срока эксплуатации, то есть 30 лет.
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