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17 февраля, источник: ТАСС

Расположение кресел в поезде «Москва» изменится с учетом требований столичного метро

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Поезд нового поколения «Москва», курсирующий на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро, доработают с учетом потребностей и текущих замечаний транспортного предприятия. В частности, планируется настроить систему кондиционирования, изменить вид и расстановку кресел, а также добавить дополнительные устройства для зарядки гаджетов, сообщил в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Источник: Агентство «Москва»

«Поезд “Москва” будет доработан с учетом наших пожеланий и пожеланий самих машинистов. Будет изменено количество зарядок, расстановка кресел, сам вид кресел, облицовочные материалы, информационные табло, система кондиционирования, которая настраивается… для каждой линии с учетом ее эксплуатации. Где-то есть открытые участки — там вводится определенный режим кондиционеров, где-то режим другой», — сказал он.

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В субботу, 17 февраля, в московском метро начал курсировать 37-й по счету поезд «Москва». Он вышел на самую загруженную линию подземки — Таганско-Краснопресненскую, которая перевозит 1,2 млн пассажиров в сутки.

Первый поезд российского производства «Москва» вышел в рейс 14 апреля 2017 года. Главные особенности состава — широкий дверной проем, улучшенный салон и сквозной проход через все вагоны. В каждом салоне установлены два монитора с интерактивными возможностями поиска станций, прокладки маршрутов, расчета времени проезда, а также USB-розетки для зарядки гаджетов. Освещаются новые вагоны светодиодными светильниками, которые утром могут излучать «холодный» свет, а ближе к вечеру — «теплый».

До 2020 год компания «Трансмашхолдинг» поставит столичной подземке в общей сложности 912 новых вагонов серии «Москва». При этом производитель должен будет обслуживать вагоны в течение всего срока эксплуатации, то есть 30 лет.

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Во время загрузки произошла ошибка.
17 февраля© Ньюстюб
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