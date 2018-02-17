Синоптики пообещали похолодание в Москве до минус 26 градусов

Источник: РИА "Новости"

«Постепенное похолодание начнется во вторник, в ночь на среду подморозит уже до 14−19 градусов, днем — 8−13 градусов мороза. Ночь на четверг, как ожидается, станет самой холодной на следующей неделе и самой морозной нынешней зимой: столбики термометров опустятся до минус 21−26 градусов», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, новая волна морозов отступит к концу следующей недели.

Между тем, в воскресенье, 18 февраля в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности в связи со снегопадами и обледенением.