Синоптики пообещали похолодание в Москве до минус 26 градусов

«Постепенное похолодание начнется во вторник, в ночь на среду подморозит уже до 14−19 градусов, днем — 8−13 градусов мороза. Ночь на четверг, как ожидается, станет самой холодной на следующей неделе и самой морозной нынешней зимой: столбики термометров опустятся до минус 21−26 градусов», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, новая волна морозов отступит к концу следующей недели.
Между тем, в воскресенье, 18 февраля в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности в связи со снегопадами и обледенением.
Так, за последние сутки в Москве выпало 2 мм осадков при месячной норме для февраля 36 мм, до утра понедельника выпадет, по уточненным данным, еще около 5 мм осадков в виде снега.
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