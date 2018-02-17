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17 февраля, источник: РИА Недвижимость

В Москве назвали сроки запуска движения по Большой кольцевой линии метро

МОСКВА, 17 фев — РИА Недвижимость. Запуск первого участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется через одну-две недели, об этом в субботу сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Источник: Агентство «Москва»

«Со вчерашнего утра на этом участке поезда работают в обкатке уже полноценно. Теперь, одна-две недели и мы сможем запустить движение от «Делового центра» до «Петровского парка», — сказал Хуснуллин.

В декабре мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter сообщил, что Третий пересадочный контур (ТПК) Московского метрополитена будет называться «Большая кольцевая линия».

Планируется, что она соединит существующие радиальные и перспективные хордовые линии на расстоянии нескольких километров от действующей кольцевой линии.

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