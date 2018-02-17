На площади Тысячелетия казанцы сожгли чучело Масленицы и попрощались с зимой

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Мероприятие «Широкая Масленица-2018» было организовано молодежной Ассамблей народов Татарстана и Домом дружбы народов республики. Официальное открытие мероприятия состоялось ровно в полдень и началось с перформанса творческих коллективов. Затем на сцену поднялись представители министерств и ведомств республики.

Замминистра культуры РТ Гузель Шарипова поприветствовала всех от имени министра культуры республики Айрата Сибагатуллина.

«На Масленицу принято печь блины, и, по одной из версий, блины пекут для того, чтобы привлечь внимание солнца, уговорить его отогреть замерзшую землю. Казанцы и гости нашей столицы имеют возможность в масленичную неделю побольше узнать об этом празднике через постановки в театрах, выставки в музеях, специальные тематические экскурсии и, конечно же, народные гулянья», — сказала она.

Для гостей было открыто три площадки с самыми разными народными забавами: играми, ярмаркой, катанием на пони и лошадях, песнями и танцами.

На ярмарке можно было купить украшения ручной работы, мини-чучела Масленицы, сладости и блины с разными начинками. На главной сцене прозвучали песни разных народов, перед зрителями выступили кряшенский ансамбль «Айбагыр», чувашский коллектив «Салам», фольклорно-этнографический ансамбль «Коляда» и многие другие.

В разгар народных гуляний в ледовом городке становилось тесно, люди выстраивались в очереди за блинами и горячим чаем, водили хороводы, дети катались на аттракционах и ледяных горках.

Центр русского фольклора развеселил толпу традиционными русскими забавами — перетягиванием каната, боем мешками и прыжками через валенки.

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Художественный руководитель центра Светлана Первакова поделилась историей праздника на территории республики. Она рассказала, что традиции сжигания чучела в Татарстане никогда не было, вместо этого сжигали стоги сена или старый хлам.

«Была самая главная традиция — чествовать молодых, тех, кто в этом году женился. Не обязательно праздновали неделю: где-то три дня, где-то вообще один день. Конечно же, катались на санях, упряжь украшали лентами, полотенцами, бубенцами и ездили по деревне. Люди делали ледяные горы, заливали целые улицы водой, ледянки делали сами из решета или старого таза, который обмазывали коровьим пометом, давали замерзать и потом несколько раз поливали водой», — рассказала Светлана Первакова.

Среди пришедших на праздник оказались студенты КФУ из Китая и Индии, которые впервые побывали на таком мероприятии. Многие из них никогда не пробовали блины и не знают славянских традиций, но теперь они смогли не только познакомиться с русской культурой, но и принять участие во множестве народных развлечений.

Студентка филологического факультета КФУ Се Цзин приехала в Казань по обмену на один год. «Я поучаствовала в нескольких играх, поводила хоровод. Мне очень понравился этот известный русский праздник. В Китае мне рассказывали про Масленицу, про блины и сжигание чучела, и я очень хотела увидеть все своими глазами. Сейчас у нас в Китае тоже праздник — Новый год, но, в отличие от Масленицы, он длится две недели», — поделилась гостья из Китая.