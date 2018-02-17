Священник о том, нужен ли Кишиневу свой крематорий

Источник: Sputnik.md

Если в советские времена в Кишиневе выстраивались очереди за коврами, холодильниками, телевизорами и пылесосами, то в 2018 году, похоже, тенденция близка к тому, что скоро кишиневцы еще при жизни встанут в очередь на погребение. Надо признать: «дефицитом» в столице становится не что-нибудь материально ценное, а два квадратных метра на главном погосте страны — кладбище Святого Лазаря.

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Некоторые жители столицы заблаговременно готовятся к уходу в мир иной и заказывают «бронь» на кладбище еще в полном здравии и доброй памяти. Иные полагаются на авось, не хотят даже думать о конце своего земного пути, оставляя все печальные хлопоты на родных и близких.