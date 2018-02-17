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17 февраля, источник: Sputnik.md

Священник о том, нужен ли Кишиневу свой крематорий

Места на кишиневских погостах — на вес золота, о новом столичном кладбище речи не идет: насколько процедура кремации усопшего вписывается в христианские каноны — в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал священнослужитель Максим Мелинти.

Источник: Sputnik.md

Если в советские времена в Кишиневе выстраивались очереди за коврами, холодильниками, телевизорами и пылесосами, то в 2018 году, похоже, тенденция близка к тому, что скоро кишиневцы еще при жизни встанут в очередь на погребение. Надо признать: «дефицитом» в столице становится не что-нибудь материально ценное, а два квадратных метра на главном погосте страны — кладбище Святого Лазаря.

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Некоторые жители столицы заблаговременно готовятся к уходу в мир иной и заказывают «бронь» на кладбище еще в полном здравии и доброй памяти. Иные полагаются на авось, не хотят даже думать о конце своего земного пути, оставляя все печальные хлопоты на родных и близких.

Проблема нехватки мест на кладбищах столицы сродни ситуации в украинском городе Кривой Рог, где на 36 погостах также «стало тесно». Там, как и в Кишиневе, местные власти тоже говорят о необходимости строительства крематория, на что пока не находят средств. Как говорится, ситуация — один в один с молдавской столицей.

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