В Ростовском зоопарке впервые показали белого носорога

В природе этот вид питается травой в отличие от черного носорога, который предпочитает кустарники. В зоопарке его кормят люцерной и смесью зерна с комбикормом.

Как рассказали в Ростовском зоопарке, 2 самца белого носорога приехали в донскую столицу в конце 2017 года из сафари парка Рамат-Ган в Израиле. Теркель — младший, ему 5 лет, старшему — 30. Сначала животные, согласно правилам, находились на карантине. После этого в зоопарке ждали, пока носороги привыкнут к людям и новым условиям.