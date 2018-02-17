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17 февраля, источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростовском зоопарке впервые показали белого носорога

В Ростовском зоопарке впервые показали белого носорога. Хотя официальное открытие носорожника ещё впереди, субботние посетители зоосада смогли понаблюдать за кормлением молодого самца по имени Теркель.

В природе этот вид питается травой в отличие от черного носорога, который предпочитает кустарники. В зоопарке его кормят люцерной и смесью зерна с комбикормом.

Как рассказали в Ростовском зоопарке, 2 самца белого носорога приехали в донскую столицу в конце 2017 года из сафари парка Рамат-Ган в Израиле. Теркель — младший, ему 5 лет, старшему — 30. Сначала животные, согласно правилам, находились на карантине. После этого в зоопарке ждали, пока носороги привыкнут к людям и новым условиям.

Белый носорог — самый крупный представитель семейства носорогов и второе по величине сухопутное животное планеты.

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