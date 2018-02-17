18 и 19 февраля в Симферополе света не будет в домах 16 улиц
18 и 19 февраля в Симферополе подача электроэнергии в дома будет ограничена в связи с регламентными работами РЭС.
18 и 19 февраля в Симферополе подача электроэнергии в дома будет ограничена в связи с регламентными работами РЭС.
Периоды «без света» — с 9:00 до 17:00.
18 февраля:
ул. Ленина, 6, 6/2, 33.
пер. Братьев Спендиаровых, 2−6, 1.
ул. Володарского, 32, 4.
ул. Ленина, 23/1, 23−43, 39, 27а, 25.
19 февраля:
ул. Бетховена, 19/30.
ул. Битакская, 6−10, 3−7/10.
ул. Крупской, 8−24, 5−33.
ул. Чайковского, 31−33.
ул. Стахановцев, 2/17.
пер. Юный, 2−6, 1−7.
ул. Балаклавская, 18−28, 17−33.
ул. Гражданская, 110−120.
ул. Ливневая, 12−32.
ул. Трубаченко, 25.
пер. Ореховый, 8−24, 9−29.
пер. Русский, 10−30, 11−31а, 12.
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