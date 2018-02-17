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17 февраля, источник: КрымPress

18 и 19 февраля в Симферополе света не будет в домах 16 улиц

18 и 19 февраля в Симферополе подача электроэнергии в дома будет ограничена в связи с регламентными работами РЭС.

Периоды «без света» — с 9:00 до 17:00.

18 февраля:

ул. Ленина, 6, 6/2, 33.

пер. Братьев Спендиаровых, 2−6, 1.

ул. Володарского, 32, 4.

ул. Ленина, 23/1, 23−43, 39, 27а, 25.

19 февраля:

ул. Бетховена, 19/30.

ул. Битакская, 6−10, 3−7/10.

ул. Крупской, 8−24, 5−33.

ул. Чайковского, 31−33.

ул. Стахановцев, 2/17.

пер. Юный, 2−6, 1−7.

ул. Балаклавская, 18−28, 17−33.

ул. Гражданская, 110−120.

ул. Ливневая, 12−32.

ул. Трубаченко, 25.

пер. Ореховый, 8−24, 9−29.

пер. Русский, 10−30, 11−31а, 12.

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