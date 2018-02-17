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17 февраля, источник: Informburo.kz

Магазин без ценников открыли в Астане

Любой желающий может принести в специальный бутик товары, которые бесплатно возьмут нуждающиеся.

Источник: Informburo.kz

В Астане в районе универсального рынка запчастей «Коктал» открыт специальный бутик для малоимущих, где нуждающиеся могут бесплатно взять нужные товары, сообщает сайт столичного акимата.

Проект «Қайырымдылық. Доброта», который реализуется в рамках программы «Рухани жаңғыру», направлен на поддержку социально уязвимых слоёв населения.

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«В социальном магазине нет никаких ценников. Инициатор социального проекта — директор ТОО “Астана-Қамқор” Тимур Уразаков. Любой желающий может принести в специальный бутик одежду, обувь, игрушки, книги», — отмечается в сообщении.

Находится социальный магазин по адресу: улица Коктал, 18.

Также в Астане проводится благотворительная акция по предоставлению продуктов питания на бесплатной основе нуждающимся.

Каждую неделю организаторы раздают 120−200 булок хлеба на коммунальном рынке «Шапагат», а также в трёх магазинах сети супермаркетов «5 минут», расположенных по адресам: проспект Женис, 55; улица И. Есенберлина, 2/1; улица Г. Мустафина, 13; Рынок «Шапағат», проспект Богенбай батыра, 69.

Акция направлена на оказание поддержки социально уязвимым слоям населения, нуждающимся, пожилым людям.

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