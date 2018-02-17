Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая ведущая «Орла и решки» — о том, что происходит за кадром
9 согревающих и полезных продуктов
Беременная Галина Юдашкина поделилась пляжным снимком с сыном
Как оформить недвижимость в браке, чтобы это было выгодно обоим
Под запретом: в чем Кейт Миддлтон придет на премию BAFTA
«Поезд метро остановился ради неё!» Девочка в Нью-Йорке каждое утро махала машинистам. Ей сделали подарок на 14 февраля
Адмирал РФ ответил на требование Киева ремонтировать флот в Крыму
Западные СМИ в недоумении от русских на Олимпиаде
Российских болельщиков выгнали со стадиона на Олимпиаде
Киев принял меры из-за бегства украинцев в РФ
Обнаженную фотомодель унесло морем во время съемки - видео
Кличко: С Крымом поступят еще жестче, чем с Киевом
Дженнифер Энистон жаловалась Брэду Питту на мужа
Роза Сябитова впервые показала жениха
Пентагон: РФ вывела из строя «грозу морей» — новейший авианосец
Безупречно: Семенович надела прозрачную юбку - СМИ
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Названа дата переезда в первый дом по реновации
Фоторепортажи
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
10Во Флориде в школе произошла стрельба
17 февраля, источник: РИА Новости

Глава Челябинской области рассказал о собаке из новогоднего видеообращения

CОЧИ, 17 фев — РИА Новости. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал в интервью РИА Новости в рамках инвестиционного форума в Сочи о собаке, с которой он снялся в новогоднем ролике.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что в новогоднем видеообращении губернатора Челябинской области к жителям региона рядом с ним в кадре появилась собака.

По словам собеседника агентства, авторство ролика — коллективное, идею навеял наступающий год собаки. «Надеюсь, что ролик вызвал добрую улыбку. Мы ставили такую цель», — сказал губернатор.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как рассказал Дубровский, в кадре с ним была бельгийская овчарка по кличке Тора, что в переводе означает «учение», «закон». Ей 3,5 года. Тора служебная собака и специализируется на поиске взрывчатых веществ. Осенью 2017 года она выезжала на осмотры зданий в связи с волной ложных сообщений о минировании в Челябинске.

«Когда я посмотрел ролик, то понял, что собака играла лучше, чем я. Очень терпеливо», — пошутил собеседник агентства, отметив, что Тора проявила выдержку, выполняя все указания кинолога на протяжении нескольких дублей видеозаписи.

«Собака во время съемок не пострадала. Мы ее покормили, погладили и отправили, сейчас она продолжает нести свою службу», — пояснил Дубровский.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Глава Челябинской области рассказал о собаке из новогоднего видеообращения
Челябинские власти сделали выводы после волны слухов о выбросе рутения-106
Обыкновенное чудо
Песец и лиса пришли к рыбаку в мороз за едой
Американский ракетный эсминец Ross вошел в Черное море
Порошенко потребовал «дожать» Россию
Евросоюз снимет санкции с РФ после ввода миссии ООН в Донбасс
Украинские нацисты сорвали и сожгли российский флаг в Киеве
Китай начал поставки фруктов в Россию
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Пхенчхан, день 10-й: поверженная Америка и пять пуль в «молоко» Рассказываем о главных событиях 17 февраля на Олимпиаде в Южной Корее
Авто
МВД придумало новый повод лишать водителей прав Кроме того, для водителей, которые сели за руль без водительского удостоверения, предлагается повысить штраф
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Юлия Топольницкая снялась в новом «Подкидыше»: первые фото «Коля, попридержи инициативу» вместо «Муля, не нервируй меня», няня из клипа «Ленинграда», Антоха MC и другие отличия нового «Подкидыша» от классической советской ленты в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как москвичи борются с сосульками
Президенту РФ направлена петиция против сноса телебашни в Екатеринбурге
Необычный «зеленый» небоскреб построят в Сингапуре
Местоположение строителей будут отслеживать по датчику
Леди
Пары, в неожиданное расставание которых мы до сих пор не верим Пока Дженнифер Энистон разводится с Джастином Теру после двух лет брака, мы вспоминаем самые неожиданные звездные расставания
Дети
Беременная Галина Юдашкина поделилась пляжным снимком с сыном Наследница российского кутюрье снова станет мамой в апреле 2018 года.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь