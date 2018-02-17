Глава Челябинской области рассказал о собаке из новогоднего видеообращения

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что в новогоднем видеообращении губернатора Челябинской области к жителям региона рядом с ним в кадре появилась собака.

По словам собеседника агентства, авторство ролика — коллективное, идею навеял наступающий год собаки. «Надеюсь, что ролик вызвал добрую улыбку. Мы ставили такую цель», — сказал губернатор.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-32443541&id=456239362&hash=a40e18aee92790b2&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как рассказал Дубровский, в кадре с ним была бельгийская овчарка по кличке Тора, что в переводе означает «учение», «закон». Ей 3,5 года. Тора служебная собака и специализируется на поиске взрывчатых веществ. Осенью 2017 года она выезжала на осмотры зданий в связи с волной ложных сообщений о минировании в Челябинске.

«Когда я посмотрел ролик, то понял, что собака играла лучше, чем я. Очень терпеливо», — пошутил собеседник агентства, отметив, что Тора проявила выдержку, выполняя все указания кинолога на протяжении нескольких дублей видеозаписи.