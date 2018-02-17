Житель Кубани, потушивший сигарету об икону, извинился

— Я хочу извиниться перед людьми, чьи чувства я задел, выложив свои фотографии в социальные сети, — сказал парень в ролике. — Выкладывая их, я не осознавал, что могу кого-то оскорбить, не осознавал, что делаю, как будто бес в меня вселился! Я искренне раскаиваюсь и надеюсь, что мои извинения будут приняты.
Также парень верит, что после этого случая его не исключат из техникума, в котором он учится.
— Надеюсь, что я окончу его, получу среднее образование, после чего поступлю в университет, — закончил свое выступление Егор.
Напомним, 7 февраля, в социальных сетях появились фотографии из храма станицы Мартанской Горячего Ключа. На них явно позируя на камеру, молодой человек подносит сигарету к лику святого Михаила Архангела и тушит ее об икону. После инцидента Екатеринодарская епархия изъявила желание встретиться с вандалом.
9 февраля за неповиновение полиции его осудили на 9 суток.
По материалу об осквернении иконы проводится проверка. «Комсомолке» удалось выяснить, что за это дело взялся и Следственный комитет. По предварительной информации, молодому человеку грозит штраф и исправительные работы.
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