Житель Кубани, потушивший сигарету об икону, извинился

— Я хочу извиниться перед людьми, чьи чувства я задел, выложив свои фотографии в социальные сети, — сказал парень в ролике. — Выкладывая их, я не осознавал, что могу кого-то оскорбить, не осознавал, что делаю, как будто бес в меня вселился! Я искренне раскаиваюсь и надеюсь, что мои извинения будут приняты.

Также парень верит, что после этого случая его не исключат из техникума, в котором он учится.

— Надеюсь, что я окончу его, получу среднее образование, после чего поступлю в университет, — закончил свое выступление Егор.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-54030106&id=456239486&hash=4cc242e49693a398&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, 7 февраля, в социальных сетях появились фотографии из храма станицы Мартанской Горячего Ключа. На них явно позируя на камеру, молодой человек подносит сигарету к лику святого Михаила Архангела и тушит ее об икону. После инцидента Екатеринодарская епархия изъявила желание встретиться с вандалом.

9 февраля за неповиновение полиции его осудили на 9 суток.