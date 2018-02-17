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17 февраля, источник: Tengrinews

ЦОН на один день «развернул» свою работу в ТРЦ в Астане

17 февраля в торгово-развлекательном центре MEGA SILK WAY проектным офисом «Астана — адалдық алаңы» совместно с Центром обслуживания населения была проведена акция «Доступный ЦОН», сообщает в пресс-службе АДГСПК.

Источник: Tengrinews

Мероприятие направлено на искоренение бытовой коррупции путем популяризации электронного правительства и создание комфортной среды, где каждый гражданин имеет возможность реализовать свои права не выходя из дома или работы. Организаторы акции привычную разьяснительную работу разбавили шоу программой с выступлением знаменитых артистов, создав благоприятную атмосферу для посетителей, с проведением различных конкурсов и вручением сувениров. В ходе акции любой житель столицы смог получить все виды государственных услуг и электронную цифровую подпись. Чтобы определить умение граждан в получении электронных справок с каждым проводилась беседа и обучение.

«Помимо этого, проведен социальный опрос среди горожан, который показал: 84,5 процента опрошенных подтверждают отсутствие бытовой коррупции в Астане; 89 процентов не сталкивались с бытовой коррупцией при получении госуслуг; 73,5 процента опрошенных готовы сообщать о фактах коррупции. Всего было опрошено 300 человек», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что аналогичные акции будут проводиться каждую субботу.

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