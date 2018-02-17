ЦОН на один день «развернул» свою работу в ТРЦ в Астане

Мероприятие направлено на искоренение бытовой коррупции путем популяризации электронного правительства и создание комфортной среды, где каждый гражданин имеет возможность реализовать свои права не выходя из дома или работы. Организаторы акции привычную разьяснительную работу разбавили шоу программой с выступлением знаменитых артистов, создав благоприятную атмосферу для посетителей, с проведением различных конкурсов и вручением сувениров. В ходе акции любой житель столицы смог получить все виды государственных услуг и электронную цифровую подпись. Чтобы определить умение граждан в получении электронных справок с каждым проводилась беседа и обучение.