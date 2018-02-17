Краснодарцы смогут выбрать пять зеленых зон для благоустройства

В опросном листке укажут 14 зеленых зон, отобранных специальной общественной комиссией. В списке скверы, бульвары, аллеи, городской сад, парк и территория, прилегающая к Карасунским озерам. Из всего этого нужно выбрать пятерых победителей.

Для наглядности будут представлены дизайн-проекты, познакомиться с которыми можно и на сайте краснодарской администрации. Голоса избирателей зеленых зон подсчитают за три дня, после чего передадут данные в муниципальную комиссию, а окончательное решение примут уже в конце марта.