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17 февраля, источник: ГТРК «Кубань»

Краснодарцы смогут выбрать пять зеленых зон для благоустройства

18 марта на избирательных участках для этого организуют пункты голосования — но в отдельных помещениях.

В опросном листке укажут 14 зеленых зон, отобранных специальной общественной комиссией. В списке скверы, бульвары, аллеи, городской сад, парк и территория, прилегающая к Карасунским озерам. Из всего этого нужно выбрать пятерых победителей.

Для наглядности будут представлены дизайн-проекты, познакомиться с которыми можно и на сайте краснодарской администрации. Голоса избирателей зеленых зон подсчитают за три дня, после чего передадут данные в муниципальную комиссию, а окончательное решение примут уже в конце марта.

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