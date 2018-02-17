Краснодарцы смогут выбрать пять зеленых зон для благоустройства
18 марта на избирательных участках для этого организуют пункты голосования — но в отдельных помещениях.
18 марта на избирательных участках для этого организуют пункты голосования — но в отдельных помещениях.
В опросном листке укажут 14 зеленых зон, отобранных специальной общественной комиссией. В списке скверы, бульвары, аллеи, городской сад, парк и территория, прилегающая к Карасунским озерам. Из всего этого нужно выбрать пятерых победителей.
Для наглядности будут представлены
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