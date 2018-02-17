Песец пришел к рыбаку второй раз и привел подругу

В новом видео, которое опубликовал рыбак Ильдар Биктимиров из Муравленка, за проделками песца наблюдает стеснительная ученица — рыжая лисица так и не осмелилась подойти близко к людям, пока белый пушистик обшаривал лунки и снегоход рыбаков, передает «Комсомольская правда».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/92Kl6v33Poo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Биктимиров, поразившийся в очередной раз бесстрашием и настойчивостью белого дикаря, хотел было обозначить перед дерзким песцом свои права: «Снегоход — мой, рыба — моя, лунки — мои, подруга — твоя».

Потом все-таки сжалился над голодным зверьком: «Дружок, ты в курсе, что стал звездой YouTube? Идем кормиться, мы тебе тут рыбы привезли, два мешка, а то все беспокоятся, звезда наша голодная».