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17 февраля, источник: Моя Планета

Песец пришел к рыбаку второй раз и привел подругу

Песец, ставший звездой YouTube после визита к рыбаку с Ямала, вернулся к автору знаменитого видео вместе с подругой-лисицей.

В новом видео, которое опубликовал рыбак Ильдар Биктимиров из Муравленка, за проделками песца наблюдает стеснительная ученица — рыжая лисица так и не осмелилась подойти близко к людям, пока белый пушистик обшаривал лунки и снегоход рыбаков, передает «Комсомольская правда».

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Биктимиров, поразившийся в очередной раз бесстрашием и настойчивостью белого дикаря, хотел было обозначить перед дерзким песцом свои права: «Снегоход — мой, рыба — моя, лунки — мои, подруга — твоя».

Потом все-таки сжалился над голодным зверьком: «Дружок, ты в курсе, что стал звездой YouTube? Идем кормиться, мы тебе тут рыбы привезли, два мешка, а то все беспокоятся, звезда наша голодная».

«Самое главное, чтобы медведя в следующий раз не привел», — иронизируют пользователи Сети в комментариях.

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18 января© Ньюстюб
5 комментариевк этой статье
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