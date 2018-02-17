Песец пришел к рыбаку второй раз и привел подругу
Песец, ставший звездой YouTube после визита к рыбаку с Ямала, вернулся к автору знаменитого видео вместе с
Песец, ставший звездой YouTube после визита к рыбаку с Ямала, вернулся к автору знаменитого видео вместе с
В новом видео, которое опубликовал рыбак Ильдар Биктимиров из Муравленка, за проделками песца наблюдает стеснительная ученица — рыжая лисица так и не осмелилась подойти близко к людям, пока белый пушистик обшаривал лунки и снегоход рыбаков, передает «Комсомольская правда».
Биктимиров, поразившийся в очередной раз бесстрашием и настойчивостью белого дикаря, хотел было обозначить перед дерзким песцом свои права: «Снегоход — мой, рыба — моя, лунки — мои, подруга — твоя».
Потом
«Самое главное, чтобы медведя в следующий раз не привел», — иронизируют пользователи Сети в комментариях.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.