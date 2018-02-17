Прогноз погоды в Молдове на 18 февраля: в стране заметно похолодает
Приводим прогноз синоптиков.
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Приводим прогноз синоптиков.
Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье, 18 февраля, в Молдове ожидаются осадки в виде снега и дождя. В столице температура днем составит -3..+2 градуса.
На севере Молдовы температурные значения ожидаются на уровне −4…+2 градуса.
На юге Молдовы температура воздуха составит −1…+2 градуса.
Атмосферное давление — нормальное. Ветер
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