Ученые рассказали о тайной работе Пикассо под носом у гестапо

Источник: РИА "Новости"

Указанные скульптуры хранились в Национальном музее Пикассо в Париже и были созданы во времена оккупации Франции. Именно поэтому история их создания была неизвестна: искусство художника в тот период было запрещено как «дегенеративное». Кроме того, все запасы бронзы конфисковывались для нужд вермахта.

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Американские специалисты установили точный химический и изотопный состав скульптур и сравнили данные с химическим составом и спектром бронзы, которую использовали известные литейщики, работавшие с Пикассо в Париже и в других городах, где он жил.