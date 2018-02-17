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17 февраля, источник: Lenta.Ru

Ученые рассказали о тайной работе Пикассо под носом у гестапо

Ученые из Северо-Западного университета в Эванстоне (США) выяснили, где были сделаны пять знаменитых бронзовых скульптур Пабло Пикассо времен Второй мировой войны. Об этом они рассказали на конференции Американского научного общества в Остине, пишет РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Указанные скульптуры хранились в Национальном музее Пикассо в Париже и были созданы во времена оккупации Франции. Именно поэтому история их создания была неизвестна: искусство художника в тот период было запрещено как «дегенеративное». Кроме того, все запасы бронзы конфисковывались для нужд вермахта.

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Американские специалисты установили точный химический и изотопный состав скульптур и сравнили данные с химическим составом и спектром бронзы, которую использовали известные литейщики, работавшие с Пикассо в Париже и в других городах, где он жил.

Выяснилось, что пять изваяний были отлиты в мастерской известного литейщика Эмиля Робеччи (Emile Robecchi) в Париже. Состав сплава и его химические характеристики сильно различались для каждой статуи. По мнению ученых, это говорит о том, что Робеччи работал подпольно и постоянно сталкивался с перебоями поставок меди и олова.

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Во время загрузки произошла ошибка.
1 февраля© Ньюстюб
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