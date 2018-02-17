Потеплело: Погода в Башкирии на предстоящую неделю

Весна уже не за горами, и погода на это тонко намекает. В последние выходные февраля будет солнечно и без осадков, сообщает Башгидрометцентр. Но расслабляться не стоит (особенно дорожникам и водителям) — на следующей неделе снова начнутся снегопады.

В Уфе потеплеет, ночные заморозки отступят, будет не ниже -13. А днем и того теплее — столбики термометров поднимутся до −6…−4. Вместе с тем, уже в понедельник на город обрушатся осадки, и снегопады продлятся до следующих выходных.

На северо-востоке республики примерно то же самое: пасмурно, снежно, не по-зимнему тепло — подморозит только к концу недели.

На западе Башкирии такая же картина. Особенно много осадков ожидается в начале недели. При этом будет довольно ветрено, возможна метель.

На юге региона особенного потепления не предвидится: днем столбики термометров максимум поднимутся до -7. Ожидается порывистый ветер и периодически — снегопад.