Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа лучшая актриса из лучших актрис
Ученые выяснили, почему мерзнут руки
Солист Maroon 5 второй раз стал отцом
Как оформить недвижимость в браке, чтобы это было выгодно обоим
Под запретом: в чем Кейт Миддлтон придет на премию BAFTA
Минюст США обнаружил россиян, «влиявших» на президентские выборы США впервые выдвинули официальные обвинения против 13 россиян и трех российских организаций
Сигнал Германии: эксперт сказал, зачем Порошенко позвонил Путину
Западные СМИ в недоумении от русских на Олимпиаде
Российских болельщиков выгнали со стадиона на Олимпиаде
Киев принял меры из-за бегства украинцев в РФ
Обнаженную фотомодель унесло морем во время съемки - видео
Кличко: С Крымом поступят еще жестче, чем с Киевом
Дженнифер Энистон жаловалась Брэду Питту на мужа
Роза Сябитова впервые показала жениха
Пентагон: РФ вывела из строя «грозу морей» — новейший авианосец
Безупречно: Семенович надела прозрачную юбку - СМИ
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Названа дата переезда в первый дом по реновации
Фоторепортажи
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
10Во Флориде в школе произошла стрельба
17 февраля, источник: Комсомольская правда

Потеплело: Погода в Башкирии на предстоящую неделю

Про снегопады можно забыть только на выходные.

Весна уже не за горами, и погода на это тонко намекает. В последние выходные февраля будет солнечно и без осадков, сообщает Башгидрометцентр. Но расслабляться не стоит (особенно дорожникам и водителям) — на следующей неделе снова начнутся снегопады.

В Уфе потеплеет, ночные заморозки отступят, будет не ниже -13. А днем и того теплее — столбики термометров поднимутся до −6…−4. Вместе с тем, уже в понедельник на город обрушатся осадки, и снегопады продлятся до следующих выходных.

На северо-востоке республики примерно то же самое: пасмурно, снежно, не по-зимнему тепло — подморозит только к концу недели.

На западе Башкирии такая же картина. Особенно много осадков ожидается в начале недели. При этом будет довольно ветрено, возможна метель.

На юге региона особенного потепления не предвидится: днем столбики термометров максимум поднимутся до -7. Ожидается порывистый ветер и периодически — снегопад.

В Зауралье — переменная облачность. Снега меньше, чем в северных и восточных районах республики, да и заморозков серьезных не ожидается. Даже ночью термометр не покажет ниже -13, только в следующие выходные подморозит до -19.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Взыскиваемые с россиян долги тянут почти на 5 трлн рублей
Четыре типа выпивающих людей определили ученые - к какому относитесь вы?
Обыкновенное чудо
Песец и лиса пришли к рыбаку в мороз за едой
Американский ракетный эсминец Ross вошел в Черное море
Порошенко потребовал «дожать» Россию
Евросоюз снимет санкции с РФ после ввода миссии ООН в Донбасс
Украинские нацисты сорвали и сожгли российский флаг в Киеве
Китай начал поставки фруктов в Россию
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Пхенчхан, день 10-й: поверженная Америка и пять пуль в «молоко» Рассказываем о главных событиях 17 февраля на Олимпиаде в Южной Корее
Авто
МВД придумало новый повод лишать водителей прав Кроме того, для водителей, которые сели за руль без водительского удостоверения, предлагается повысить штраф
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Юлия Топольницкая снялась в новом «Подкидыше»: первые фото «Коля, попридержи инициативу» вместо «Муля, не нервируй меня», няня из клипа «Ленинграда», Антоха MC и другие отличия нового «Подкидыша» от классической советской ленты в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Переезд в первый новый дом в рамках реновации начнется уже с 26 февраля
Федор Смолов промахнулся на 200 миллионов
Глава Минстроя указал на нехватку архитекторов
Леди
Пары, в неожиданное расставание которых мы до сих пор не верим Пока Дженнифер Энистон разводится с Джастином Теру после двух лет брака, мы вспоминаем самые неожиданные звездные расставания
Дети
Беременная Галина Юдашкина поделилась пляжным снимком с сыном Наследница российского кутюрье снова станет мамой в апреле 2018 года.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь