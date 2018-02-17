Потеплело: Погода в Башкирии на предстоящую неделю
Про снегопады можно забыть только на выходные.
Про снегопады можно забыть только на выходные.
Весна уже не за горами, и погода на это тонко намекает. В последние выходные февраля будет солнечно и без осадков, сообщает Башгидрометцентр. Но расслабляться не стоит (особенно дорожникам и водителям) — на следующей неделе снова начнутся снегопады.
В Уфе потеплеет, ночные заморозки отступят, будет не ниже -13. А днем и того теплее — столбики термометров поднимутся до −6…−4. Вместе с тем, уже в понедельник на город обрушатся осадки, и снегопады продлятся до следующих выходных.
На
На западе Башкирии такая же картина. Особенно много осадков ожидается в начале недели. При этом будет довольно ветрено, возможна метель.
На юге региона особенного потепления не предвидится: днем столбики термометров максимум поднимутся до -7. Ожидается порывистый ветер и периодически — снегопад.
В Зауралье — переменная облачность. Снега меньше, чем в северных и восточных районах республики, да и заморозков серьезных не ожидается. Даже ночью термометр не покажет ниже -13, только в следующие выходные подморозит до -19.
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