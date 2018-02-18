Ученые рассказали, как люди отреагируют на встречу с пришельцами

Источник: РИА "Новости"

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Специалисты провели лингвистический анализ новостных заметок, посвященных открытию пульсаров, «таинственным» сигналам из космоса, мерцаниям звезды Табби и сведениям об «окаменелых микробах с Марса». Выяснилось, что в большинстве материалов использовались термины, которые вызывают положительные эмоции, а оценки участников тематических соцопросов в целом были позитивными.

«Хотя, конечно, если около Юпитера появится враждебно настроенная армада инопланетян, мы этому не обрадуемся», — иронично отметил глава группы исследователей, профессор Майкл Варнум.