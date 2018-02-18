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00:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Два молдавских певца Максим Завидия и Самир Логин прошли в следующий тур телепроекта «Песни на ТНТ»

Ребята надеются на победу в известном музыкальном телепроекте.

Источник: Комсомольская правда

Два ярких представителя молдавского шоу-бизнеса Максим Завидия и Самир Логин борются за победу в известном музыкальном телепроекте «Песни на ТНТ».

По данным сайта vokrug.tv, проект «Песни на ТНТ» — это первое музыкальное шоу талантов с элементами реалити. В проекте два самых мощных продюсерских центра России — Black Star и MALFA, два самых авторитетных продюсера — Тимати и Максим Фадеев — сделают всё, чтобы найти талантливых певцов и превратить их в настоящих звёзд. По словам создателей, канал ТНТ, раскрыв вокальные таланты, намерен создать новый российский шоу-бизнес.

Первое выступление наших ребят показали сегодня, 17 февраля, в 21.00 на телеканале ТНТ. После него Максим Завидия написал в соцсетях: «Мы прошли дальше!!! Ура! Это были нереальные эмоции… спасибо ТНТ!».

Болеем за наших и верим в их победу!

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