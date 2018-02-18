Православные верующие отмечают Прощеное воскресенье

Источник: РИА Новости

В этот день церковь вспоминает трагедию, совершившуюся с человечеством на заре его истории, — изгнание праотца Адама из Рая — и призывает каяться в своих грехах, как это делал изгнанный Адам. Поэтому второе название Прощеного воскресенья — Адамово изгнание. По установленному в древние времена обычаю верующие в этот день прощают взаимные обиды и согрешения.

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«В 17.00, в Неделю сыропустную — воспоминание Адамова изгнания (Прощеное воскресенье), патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит вечерню с чином прощения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве», — говорится в сообщении пресс-службы предстоятеля Русской православной церкви.