Авиарейс Хабаровск-Сочи запустят в мае

«Уральские авиалинии» весной запустят регулярные рейсы в Сочи из Владивостока и Хабаровска с промежуточной посадкой в Красноярске и в Иркутске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.



С 26 марта полеты по маршруту Владивосток-Красноярск-Сочи будут выполняться в еженедельном режиме по понедельникам, обратный рейс — по воскресеньям.