Авиарейс Хабаровск-Сочи запустят в мае
Полеты — раз в неделю с посадкой в Иркутске.
Полеты — раз в неделю с посадкой в Иркутске.
«Уральские авиалинии» весной запустят регулярные рейсы в Сочи из Владивостока и Хабаровска с промежуточной посадкой в Красноярске и в Иркутске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
С 26 марта полеты по маршруту
Рейс
Билеты уже в продаже, стоимость на данный момент порядка 13 тысяч рублей в одну сторону.
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