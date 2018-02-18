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10:29 (мск), источник: Комсомольская правда

ВХЛ: «Ермак» обыграл в гостях челябинский «Челмет»

Это третья подряд выездная победа «Ермака».

Хоккеисты ангарского «Ермака» продолжают победную выездную серию. В очередном матче Высшей хоккейной лиги «оранжевые» обыграли в Челябинске «Челмет» со счетом 2:1.

Первыми вперед в этой игре вышли хозяева льда благодаря точному броску Дениса Мошарова. Но вели в счете челябинцы недолго. Уже через три минуты «Ермак» восстановил равновесие после заброшенной шайбы Семена Иванова. Во втором периоде команды не порадовали зрителей голами. А вот в третьем отрезке победу ангарской дружине принес Тимур Шингарев, который оказался первым на добивании. После этого «оранжевые» отстояли свои ворота и довели дело до победы.

Сейчас «Ермак» находится на 7 месте в таблице. 19 февраля ангарчане проведут последний матч регулярного чемпионата ВХЛ со «Спутником» в Нижнем Тагиле, и вступят в самые важные игры сезона. Впереди серия плей-офф.

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