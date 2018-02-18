ВХЛ: «Ермак» обыграл в гостях челябинский «Челмет»

Первыми вперед в этой игре вышли хозяева льда благодаря точному броску Дениса Мошарова. Но вели в счете челябинцы недолго. Уже через три минуты «Ермак» восстановил равновесие после заброшенной шайбы Семена Иванова. Во втором периоде команды не порадовали зрителей голами. А вот в третьем отрезке победу ангарской дружине принес Тимур Шингарев, который оказался первым на добивании. После этого «оранжевые» отстояли свои ворота и довели дело до победы.