В Красноярске прошел турнир в поддержку олимпийцев

В Красноярске состоялся турнир по керлингу в поддержку спортсменов, выступающих на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, сообщает краевое министерство спорта. В нем соревновались 4 команды. В составе команд — представители власти, руководители учреждений, участники Олимпийских игр прошлых лет, а также
В спортивном празднике участвовал и талисман Всемирной зимней универсиады 2019 года —
Напомним, что на нынешнюю Олимпиаду в Южную Корею отправились 20 спортсменов из Красноярска, из них 17 — воспитанники Красноярской Академии зимних видов спорта и 3 хоккеистки из хоккейного клуба «Бирюса». Олимпиада продлится до 25 февраля.
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