В Красноярске прошел турнир в поддержку олимпийцев

В Красноярске состоялся турнир по керлингу в поддержку спортсменов, выступающих на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, сообщает краевое министерство спорта. В нем соревновались 4 команды. В составе команд — представители власти, руководители учреждений, участники Олимпийских игр прошлых лет, а также спортсмены-керлингисты, принимающие участие в чемпионате СФО в Красноярске.

В спортивном празднике участвовал и талисман Всемирной зимней универсиады 2019 года — U-Лайка. Многие участники впервые вышли на профессиональный лед, чтобы испытать себя в олимпийском керлинге. Состязания продлились несколько часов. Победила дружба и команда «Универсиада».