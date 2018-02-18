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10:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске прошел турнир в поддержку олимпийцев

Спортсмены-керлингисты состязались с чиновниками.

В Красноярске состоялся турнир по керлингу в поддержку спортсменов, выступающих на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, сообщает краевое министерство спорта. В нем соревновались 4 команды. В составе команд — представители власти, руководители учреждений, участники Олимпийских игр прошлых лет, а также спортсмены-керлингисты, принимающие участие в чемпионате СФО в Красноярске.

В спортивном празднике участвовал и талисман Всемирной зимней универсиады 2019 года — U-Лайка. Многие участники впервые вышли на профессиональный лед, чтобы испытать себя в олимпийском керлинге. Состязания продлились несколько часов. Победила дружба и команда «Универсиада».

Напомним, что на нынешнюю Олимпиаду в Южную Корею отправились 20 спортсменов из Красноярска, из них 17 — воспитанники Красноярской Академии зимних видов спорта и 3 хоккеистки из хоккейного клуба «Бирюса». Олимпиада продлится до 25 февраля.

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