Избитый в пермском клубе DJ Smash идет на поправку

DJ Smash, которого избили в пермском ночном клубе, выздоравливает. В своем аккаунте в Instagram он поблагодарил друзей и подписчиков за поддержку.

— Спасибо вам за тысячи писем, теплые слова поддержки, вашу любовь и заботу, — пишет Андрей Ширман. — Все это помогает мне восстанавливаться, чувствовать себя сильным, а главное понимать, что история не останется без вашего внимания до конца, зло будет наказано и, надеюсь, ни с кем из нас ничего подобного более не случится. Я иду на поправку, даже не иду, а лечу к ней с вашей невероятной поддержкой.

Андрей Ширман пишет, что пока он питается через трубочку. Ему придется находиться в больнице еще три недели. Концерты и выступления на ближайший месяц отменены.