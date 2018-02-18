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09:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Избитый в пермском клубе DJ Smash идет на поправку

Он поблагодарил своих поклонников за поддержку.

DJ Smash, которого избили в пермском ночном клубе, выздоравливает. В своем аккаунте в Instagram он поблагодарил друзей и подписчиков за поддержку.

— Спасибо вам за тысячи писем, теплые слова поддержки, вашу любовь и заботу, — пишет Андрей Ширман. — Все это помогает мне восстанавливаться, чувствовать себя сильным, а главное понимать, что история не останется без вашего внимания до конца, зло будет наказано и, надеюсь, ни с кем из нас ничего подобного более не случится. Я иду на поправку, даже не иду, а лечу к ней с вашей невероятной поддержкой.

Мои Друзья и Подписчики - этот пост посвящен именно вам. Спасибо вам за тысячи писем, теплые слова поддержки, вашу любовь и заботу. Все это помогает мне восстанавливаться, чувствовать себя сильным, а главное понимать что история не останется без вашего внимания до конца, зло будет наказано и надеюсь ни с кем из нас ничего подобного более не случится. Я иду на поправку, даже не иду, а лечу к ней с вашей невероятной поддержкой. Впереди еще три недели стационара и питания через трубочку - чувствую супы, смузи и коктейли будут теперь на долго в моем блэк листе. Увы, все концерты и выступления на ближайший месяц отменены, но у меня уже столько творческих мыслей , что уверен новые треки не за горами! Спасибо вам ! Обнимаю и ценю! ?

Допис, поширений Smash (@djsmash)

Андрей Ширман пишет, что пока он питается через трубочку. Ему придется находиться в больнице еще три недели. Концерты и выступления на ближайший месяц отменены.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 10 февраля в баре «Дом культуры». По словам DJ Smash, он с друзьями отдыхал там, к нему подошел Александр Телепнев и попросил сделать совместное фото. После этого выяснилось, что друг экс-депутата не получился на фото и попросил переснять. Диджей отказался, и тогда его начали избивать. У Андрея Ширмана сломана челюсть, сейчас он находится в больнице.

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