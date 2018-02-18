Мои Друзья и Подписчики - этот пост посвящен именно вам. Спасибо вам за тысячи писем, теплые слова поддержки, вашу любовь и заботу. Все это помогает мне восстанавливаться, чувствовать себя сильным, а главное понимать что история не останется без вашего внимания до конца, зло будет наказано и надеюсь ни с кем из нас ничего подобного более не случится. Я иду на поправку, даже не иду, а лечу к ней с вашей невероятной поддержкой. Впереди еще три недели стационара и питания через трубочку - чувствую супы, смузи и коктейли будут теперь на долго в моем блэк листе. Увы, все концерты и выступления на ближайший месяц отменены, но у меня уже столько творческих мыслей , что уверен новые треки не за горами! Спасибо вам ! Обнимаю и ценю! ?
Избитый в пермском клубе DJ Smash идет на поправку
Он поблагодарил своих поклонников за поддержку.
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