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09:55 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Недопущенный к Олимпиаде Шипулин порадовался за золото родной сестры

Уральский биатлонист просил Анастасию Кузьмину взять за него медаль в Пхёнчхане.

25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Лидер российского биатлона из Екатеринбурга Антон Шипулин, недопущенный по решению МОК к Олимпийским играм в южнокорейском Пхёнчхане, порадовался за золотую медаль сестры Анастасии Кузьминой. Спортсмен опубликовал радостный пост в Instagram, сообщает в воскресенье, 18 февраля, АиФ-Урал.

Анастасия Кузьмина взяла накануне золотую медаль в масс-старте на 12,5 км в олимпийском Пхёнчхане. Это уже третья олимпийская медаль биатлонистки, выступающей за сборную Словакии. До этого Анастасия Кузьмина стала серебряным призером в преследовании на 10 км и индивидуальной гонке на 15 км.

Спортсменка выступает за словацкую сборную с декабря 2008 года. Анастасия Кузьмина в 2007 году вышла замуж за израильского лыжника с российскими корнями Даниэля Кузьмина и получила второе гражданство. Антон Шипулин является младшим братом биатлонистки, которая старше его на три года.

Уральского биатлониста не допустили к зимним Олимпийским играм в южнокорейском Пхёнчхане по Решению Международного олимпийского комитета, несмотря на то, что спортсмен ни разу не был замешан в допинговом скандале. Стоит отметить, что младший брат попросил старшую сестру взять на Олимпиаде несколько медалей, в том числе и за себя.

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11 января© Ньюстюб
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