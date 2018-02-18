Недопущенный к Олимпиаде Шипулин порадовался за золото родной сестры

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Лидер российского биатлона из Екатеринбурга Антон Шипулин, недопущенный по решению МОК к Олимпийским играм в южнокорейском Пхёнчхане, порадовался за золотую медаль сестры Анастасии Кузьминой. Спортсмен опубликовал радостный пост в Instagram, сообщает в воскресенье, 18 февраля, АиФ-Урал.

Анастасия Кузьмина взяла накануне золотую медаль в масс-старте на 12,5 км в олимпийском Пхёнчхане. Это уже третья олимпийская медаль биатлонистки, выступающей за сборную Словакии. До этого Анастасия Кузьмина стала серебряным призером в преследовании на 10 км и индивидуальной гонке на 15 км.

Спортсменка выступает за словацкую сборную с декабря 2008 года. Анастасия Кузьмина в 2007 году вышла замуж за израильского лыжника с российскими корнями Даниэля Кузьмина и получила второе гражданство. Антон Шипулин является младшим братом биатлонистки, которая старше его на три года.