Недопущенный к Олимпиаде Шипулин порадовался за золото родной сестры
Уральский биатлонист просил Анастасию Кузьмину взять за него медаль в Пхёнчхане.
Уральский биатлонист просил Анастасию Кузьмину взять за него медаль в Пхёнчхане.
Лидер российского биатлона из Екатеринбурга Антон Шипулин, недопущенный по решению МОК к Олимпийским играм в южнокорейском Пхёнчхане, порадовался за золотую медаль сестры Анастасии Кузьминой. Спортсмен опубликовал радостный пост в Instagram, сообщает в воскресенье, 18 февраля,
Анастасия Кузьмина взяла накануне золотую медаль в
Спортсменка выступает за словацкую сборную с декабря 2008 года. Анастасия Кузьмина в 2007 году вышла замуж за израильского лыжника с российскими корнями Даниэля Кузьмина и получила второе гражданство. Антон Шипулин является младшим братом биатлонистки, которая старше его на три года.
Уральского биатлониста не допустили к зимним Олимпийским играм в южнокорейском Пхёнчхане по Решению Международного олимпийского комитета, несмотря на то, что спортсмен ни разу не был замешан в допинговом скандале. Стоит отметить, что младший брат попросил старшую сестру взять на Олимпиаде несколько медалей, в том числе и за себя.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.