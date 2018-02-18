Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая ведущая «Орла и решки» — о том, что происходит за кадром
Нейробиолог рассказал, как стать счастливым
Солист Maroon 5 второй раз стал отцом
Дизайн маленькой брутальной квартиры для молодого хозяина
Ксения Бородина показала свою бабушку
«Поезд метро остановился ради неё!» Девочка в Нью-Йорке каждое утро махала машинистам. Ей сделали подарок на 14 февраля
Адмирал РФ ответил на требование Киева ремонтировать флот в Крыму
Западные СМИ в недоумении от русских на Олимпиаде
Глава ЧВК «Вагнер» сказал, сколько его бойцов погибло из-за США
Эксперты сообщили, как можно увеличить пенсии
Обнаженную фотомодель унесло морем во время съемки - видео
Кличко: С Крымом поступят еще жестче, чем с Киевом
Полный релакс: Юлия Высоцкая отдыхает в СПА
Фигуру Светланы Бондарчук сравнили с вазой
Стала известна причина смерти пропавшей Марии Политовой - СМИ
США: РФ вывела из строя «грозу морей» — авианосец
Бомбардировка ВКС РФ базы в Идлибе: не многим удалось уйти - СМИ
Прибалтика на грани краха: мольбы о помощи к РФ
Фоторепортажи
10Пре-карнавал в Рио
12Новый год по лунному календарю
10:07 (мск), источник: СуперОмск

На пустыре под Омском обнаружили новый гроб

В омских соцсетях появилось фото деревянного гроба, обнаруженного очевидцами на пустыре в Николаевке.

Пост со снимками вызвал шквал комментариев с предположениями, откуда мог взяться сей странный предмет там, куда местные жители порой выбрасывают мусор.

Гроб стоит в снегу с приоткрытой крышкой. Очевидцы отметили, что внутри он пуст.

Большинство омичей в комментариях принялись шутить о находке. Так, высказывались предположения, что тот, кому предназначался гроб, передумал умирать, или же ему не подошел размер, а может гроб ему просто не понравился.

Автору фото омичи предложили забрать гроб и продать на «Авито» или же оставить себе, потому что «в хозяйстве пригодится». Комментаторы также отметили, что найденный предмет явно не из дешевых. По одной из версий, ящик просто оказался бракованным.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Православные омичи отмечают Прощеное воскресенье
Из Омска пустят прямой ночной автобус до Тобольска
Российские лыжники сенсационно выиграли серебро в эстафете
Прощеное воскресенье: как возникла традиция перед Великим постом
В Германии назвали главную мировую угрозу
В Иране потерпел крушение пассажирский самолет
В Южно-Сахалинске самолет задел крылом столб
Обнаружено древнейшее в Европе захоронение матери с младенцем
Второй эсминец США вошел в акваторию Черное море
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Серебро Олимпийских игр — у наших лыжников Ларьков, Большунов, Червоткин и Спицов выиграли мужскую эстафету в лыжных гонках
Авто
МВД придумало новый повод лишать водителей прав Кроме того, для водителей, которые сели за руль без водительского удостоверения, предлагается повысить штраф
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Юлия Топольницкая снялась в новом «Подкидыше»: первые фото «Коля, попридержи инициативу» вместо «Муля, не нервируй меня», няня из клипа «Ленинграда», Антоха MC и другие отличия нового «Подкидыша» от классической советской ленты в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Пермские общественники предложили властям переименовать улицы, носящие имена революционеров-террористов
Леди
Нелепые образы недели: сапоги, которые никому не подошли Звезды будто сговорились и выбрали высокие сапоги всех расцветок и текстур. Только вот о сочетании со всем остальным образом героини нашей рубрики позабыли.
Дети
В Австралии родился ребенок весом 6,3 кг Новорожденный носит одежду для 6-месячных детей.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь