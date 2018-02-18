На пустыре под Омском обнаружили новый гроб

Пост со снимками вызвал шквал комментариев с предположениями, откуда мог взяться сей странный предмет там, куда местные жители порой выбрасывают мусор.

Гроб стоит в снегу с приоткрытой крышкой. Очевидцы отметили, что внутри он пуст.

Большинство омичей в комментариях принялись шутить о находке. Так, высказывались предположения, что тот, кому предназначался гроб, передумал умирать, или же ему не подошел размер, а может гроб ему просто не понравился.