На пустыре под Омском обнаружили новый гроб
В омских соцсетях появилось фото деревянного гроба, обнаруженного очевидцами на пустыре в Николаевке.
В омских соцсетях появилось фото деревянного гроба, обнаруженного очевидцами на пустыре в Николаевке.
Пост со снимками вызвал шквал комментариев с предположениями, откуда мог взяться сей странный предмет там, куда местные жители порой выбрасывают мусор.
Гроб стоит в снегу с приоткрытой крышкой. Очевидцы отметили, что внутри он пуст.
Большинство омичей в комментариях принялись шутить о находке. Так, высказывались предположения, что тот, кому предназначался гроб, передумал умирать, или же ему не подошел размер, а может гроб ему просто не понравился.
Автору фото омичи предложили забрать гроб и продать на «Авито» или же оставить себе, потому что «в хозяйстве пригодится». Комментаторы также отметили, что найденный предмет явно не из дешевых. По одной из версий, ящик просто оказался бракованным.
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