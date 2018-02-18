Обнаружено древнейшее захоронение матери с младенцем на руках
Археологи в Нидерландах нашли могилу матери с ребенком, возраст которой насчитывает 6000 лет и, вероятно, делает ее самым древним подобным захоронением из
Археологи в Нидерландах нашли могилу матери с ребенком, возраст которой насчитывает 6000 лет и, вероятно, делает ее самым древним подобным захоронением из
Останки младенца, который, по мнению экспертов, был новорожденным или не старше шести месяцев на момент смерти, обнаружены в могиле во время раскопок в окрестностях Ньювегейна в провинции Утрехт. По мнению археологов, это самая древняя детская могила, которую
Останки были погребены под примерно двумя метрами глины и торфа. Археологи были очень удивлены, обнаружив останки ребенка рядом со скелетом молодой женщины, скончавшейся в возрасте от 20 до 30 лет.
«Левая рука женщины была прислонена к ее телу, а ее правая рука была согнута», — пояснили ученые, назвав это «фантастической находкой».
По их словам, у правой руки женщины были найдены обломки костей младенца, в том числе череп, челюсть с зубами, ключица и кость ноги, пишет New York Post.
Теперь эксперты намерены провести анализ ДНК, чтобы определить, действительно ли женщина является матерью ребенка, а также узнать пол младенца.
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