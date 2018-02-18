Обнаружено древнейшее захоронение матери с младенцем на руках

Источник: Gemeente Nieuwegein

Останки младенца, который, по мнению экспертов, был новорожденным или не старше шести месяцев на момент смерти, обнаружены в могиле во время раскопок в окрестностях Ньювегейна в провинции Утрехт. По мнению археологов, это самая древняя детская могила, которую когда-либо находили в стране.

Останки были погребены под примерно двумя метрами глины и торфа. Археологи были очень удивлены, обнаружив останки ребенка рядом со скелетом молодой женщины, скончавшейся в возрасте от 20 до 30 лет.

«Левая рука женщины была прислонена к ее телу, а ее правая рука была согнута», — пояснили ученые, назвав это «фантастической находкой».

По их словам, у правой руки женщины были найдены обломки костей младенца, в том числе череп, челюсть с зубами, ключица и кость ноги, пишет New York Post.