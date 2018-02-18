В минздраве рассказали о графике закрытия красноярских родильных домов
Речь идет о плановом ремонте и дезинфекции.
Речь идет о плановом ремонте и дезинфекции.
Родильные дома в Красноярске каждый год закрываются на несколько недель — там проводится текущий ремонт и санитарная обработка. Делается это в разное время, информация публикуется заранее. В минздраве края поясняют, что если нет осложнений и отклонений во время беременности, будущая мама может воспользоваться правом самой выбрать медучреждение. Помощь ей и новорожденному малышу будет оказана в полном объеме.
Итак, график планового закрытия акушерских стационаров и отделений новорожденных детских больниц на 2018 год:
— роддом № 1 — с 21 мая по 15 июня.
— роддом № 2 — с 03 сентября по 03 октября.
— роддом № 4 — с 05 октября по 05 ноября.
— роддом № 5 — с 16 июля по 10 августа.
— краевой центр охраны материнства и детства — с 13 по 31 августа.
— родильный дом больницы № 20 — с 18 июня по 13 июля.
— клиническая больница № 1, отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных — с 10 по 19 мая.
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