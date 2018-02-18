В минздраве рассказали о графике закрытия красноярских родильных домов

Родильные дома в Красноярске каждый год закрываются на несколько недель — там проводится текущий ремонт и санитарная обработка. Делается это в разное время, информация публикуется заранее. В минздраве края поясняют, что если нет осложнений и отклонений во время беременности, будущая мама может воспользоваться правом самой выбрать медучреждение. Помощь ей и новорожденному малышу будет оказана в полном объеме.