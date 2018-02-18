Спасатели Узбекистана объявили о риске схода лавин на Чимгане
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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана предупреждает о риске сход лавин в урочище Чимган.
«C 07:00 часов 18 февраля до 07:00 часов 19 февраля 2018 года по местному времени по урочищу Чимган объявлена лавинная опасность», — говорится в сообщении ведомства.
Спасатели просят соблюдать меры предосторожности и в случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций обращаться на номер горячей линии МЧС.
Ранее власти Узбекистана временно закрывали проезд по автомобильной трассе М-39 через перевал
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