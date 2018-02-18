25-летняя уфимка победила в конкурсе «Русская Краса — 2018»

«На подиуме я не волновалась, но когда объявили результат, была в шоке. Я счастлива, что стала первой. А всем девушкам, которые хотят быть моделями, скажу так: всегда будьте уверены в себе и у вас все получится!» — сказала Альбина Валиуллина.