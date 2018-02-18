25-летняя уфимка победила в конкурсе «Русская Краса — 2018»

По словам девушки, модельным бизнесом она занимается с 17 лет. Но победительницей стала впервые.
«На подиуме я не волновалась, но когда объявили результат, была в шоке. Я счастлива, что стала первой. А всем девушкам, которые хотят быть моделями, скажу так: всегда будьте уверены в себе и у вас все получится!» — сказала Альбина Валиуллина.
Второе место досталось представительнице города Грозный Залине Барахоевой, третье — конкурсантке из Краснодара Алле Грибовой. Звание «Мисс зрительских симпатий» завоевала Екатерина Курдюкова из Самары.
Отметим, в жюри конкурса «Русская краса — 2018» организаторы пригласили специального гостя — телеведущую Ольгу Бузову.
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