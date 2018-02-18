В хороводе на Масленицу приняли участие 1 082 человека

Источник: Om1.ru

Сегодня, 18 февраля, на площади Победы омичи собрались в 11:00 чтобы поставить новый рекорд России на самый массовый хоровод.

В 12:00 главный эксперт Книги рекордов России Анатолий Коненко объявил результаты. В Масленичном хороводе приняли участие 1 082 омича. Среди них были и омские ВИПы.