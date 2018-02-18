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10:37 (мск), источник: Om1.ru

В хороводе на Масленицу приняли участие 1 082 человека

Оксана Фадина поздравила горожан с Российским рекордом.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 18 февраля, на площади Победы омичи собрались в 11:00 чтобы поставить новый рекорд России на самый массовый хоровод.

В 12:00 главный эксперт Книги рекордов России Анатолий Коненко объявил результаты. В Масленичном хороводе приняли участие 1 082 омича. Среди них были и омские ВИПы.

После объявления результатов со сцены омичей поздравила мэр города Оксана Фадина. В руках у неё был диплом, подтверждающий рекорд омичей. После слов поздравления она пошла гулять по Любинскому проспекту.

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