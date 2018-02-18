Президент Молдовы Игорь Додон отмечает сегодня день рождения
Главе молдавского государства исполнилось 43 года.
Главе молдавского государства исполнилось 43 года.
КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Сегодня президент Молдовы Игорь Додон во второй раз отмечает свой день рождения на посту главы государства.
Игорь Додон родился 18 февраля 1975 года в селе Садова Каларашского района. Он окончил экономический факультет Государственного Аграрного университета (UASM), факультет менеджмента Академии экономических знаний Молдовы (ASEM), а также факультет экономического права Международного института менеджмента. В 27 лет получил учёную степень доктора экономических наук.
Работу в правительстве Игорь Додон начал в 2005 году на должности
Осенью 2016 года Игорь Додон победил на всенародных выборах и стал президентом Республики Молдова, на выборах за него проголосовали более 52% избирателей. Игорь Додон женат, у него трое детей.
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