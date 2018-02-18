Гомельский изобретатель перчатки-робота принял участие в первых своих выборах
Гомельчанин Максим Кирьянов на всю страну стал известен, благодаря своему изобретению. Молодой ученый разработал
Гомельчанин Максим Кирьянов на всю страну стал известен, благодаря своему изобретению. Молодой ученый разработал
Она оснащена микродвигателями и управляется при помощи оригинального программного обеспечения с любого мобильного телефона. Себестоимость изобретения порядка 50 белорусских рублей, в десятки раз ниже, чем у зарубежных аналогов. Максим Кирьянов решил создать свою модель, изучив потребности белорусской медицины и способы реабилитации после инсультов. Инвалидность от этого недуга — на первом месте в стране.
Еще один аспект, который заинтересовал ученого, — экстренная помощь. Среди его последних изобретений — портативное устройство Help me, предназначенное для автоматического вызова экстренных служб. Устройство фиксирует внезапные обмороки, приступы астмы, заболевания сердечнососудистой системы и при необходимости вызывает скорую помощь.
Неравнодушное отношение к социальным вопросам не позволило Максиму Кирьянову остаться в стороне от важного политического события, потому на участок № 19, расположенный в железнодорожном колледже, он пришел с самого утра. Выборы в местные Советы депутатов стали первыми в жизни изобретателя.
— Для молодежи очень важно принимать участие в принятии ключевых решений для страны. Мы не должны оставаться в стороне от выборов депутатов. При выборе кандидатов я руководствовался их планами по поддержке молодежи.
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