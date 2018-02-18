Гомельский изобретатель перчатки-робота принял участие в первых своих выборах

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Она оснащена микродвигателями и управляется при помощи оригинального программного обеспечения с любого мобильного телефона. Себестоимость изобретения порядка 50 белорусских рублей, в десятки раз ниже, чем у зарубежных аналогов. Максим Кирьянов решил создать свою модель, изучив потребности белорусской медицины и способы реабилитации после инсультов. Инвалидность от этого недуга — на первом месте в стране.

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Еще один аспект, который заинтересовал ученого, — экстренная помощь. Среди его последних изобретений — портативное устройство Help me, предназначенное для автоматического вызова экстренных служб. Устройство фиксирует внезапные обмороки, приступы астмы, заболевания сердечнососудистой системы и при необходимости вызывает скорую помощь.

Неравнодушное отношение к социальным вопросам не позволило Максиму Кирьянову остаться в стороне от важного политического события, потому на участок № 19, расположенный в железнодорожном колледже, он пришел с самого утра. Выборы в местные Советы депутатов стали первыми в жизни изобретателя.