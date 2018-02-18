Опасные яйца едва не попали на столы приморцев

В Уссурийске была выявлена транспортировка куриных яиц в количестве 360 штук неподтвержденного качества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор.

Установлено, что на продукцию отсутствовали ветеринарные документы, которые могли подтвердить прохождение яиц ветеринарно-санитарной экспертизы, их безопасность для здоровья потребителей и соответствие качественным показателям.