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09:52 (мск), источник: VLADNEWS

Опасные яйца едва не попали на столы приморцев

Продукция была исключена из оборота.

В Уссурийске была выявлена транспортировка куриных яиц в количестве 360 штук неподтвержденного качества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор.

Установлено, что на продукцию отсутствовали ветеринарные документы, которые могли подтвердить прохождение яиц ветеринарно-санитарной экспертизы, их безопасность для здоровья потребителей и соответствие качественным показателям.

В результате выявленных нарушений, в отношении водителя автотранспортного средства составлен протокол об административном правонарушении. Сомнительная продукция исключена из оборота.

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