Опасные яйца едва не попали на столы приморцев
Продукция была исключена из оборота.
Продукция была исключена из оборота.
В Уссурийске была выявлена транспортировка куриных яиц в количестве 360 штук неподтвержденного качества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор.
Установлено, что на продукцию отсутствовали ветеринарные документы, которые могли подтвердить прохождение яиц
В результате выявленных нарушений, в отношении водителя автотранспортного средства составлен протокол об административном правонарушении. Сомнительная продукция исключена из оборота.
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