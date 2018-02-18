Температурный режим в Екатеринбурге приблизился к нулю

В Свердловской области с 18 по 19 февраля ожидается −1…−6 градусов по Цельсию, 20 февраля от -2 до -7. Ночью столбик термометра будет колебаться в эти дни от -7 до -18 градусов по Цельсию, в низинах — до -18 градусов.