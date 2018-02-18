Температурный режим в Екатеринбурге приблизился к нулю
Температура воздуха в Екатеринбурге с 18 по 20 февраля будет колебаться в пределах от -1 до -4 градусов по Цельсию, следует из данных Уральского гидрометцентра.
Температура воздуха в Екатеринбурге с 18 по 20 февраля будет колебаться в пределах от -1 до -4 градусов по Цельсию, следует из данных Уральского гидрометцентра.
Ночью температура воздуха в столице Среднего Урала опустится до −9…−11 градусов по Цельсию.
В Свердловской области с 18 по 19 февраля ожидается −1…−6 градусов по Цельсию, 20 февраля от -2 до -7. Ночью столбик термометра будет колебаться в эти дни от -7 до -18 градусов по Цельсию, в низинах — до -18 градусов.
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