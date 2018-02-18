В Ташкент прилетели первые «безвизовые» туристы из Сингапура и Малайзии

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. На днях в международном аэропорту «Ташкент» имени Ислама Каримова представители Государственного комитета по развитию туризма Узбекистана встретили первых «безвизовых» путешественников из Сингапура и Малайзии.

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Всего, как сообщает пресс-служба НАК, рейсом «Узбекских авиалиний» Сингапур — Куала-Лумпур — Ташкент прилетели более 60 человек.

Свыше 60 туристов из Сингапура и Малайзии сегодня приземлились в аэропорту ТашкентаВ здании столичного аэровокзала туристам вручили памятные подарки. Гости планируют посетить Бухару, Самарканд, ознакомиться с достопримечательностями столицы республики и отдохнуть на горнолыжном курорте в Чимганских горах.