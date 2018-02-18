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11:28 (мск), источник: Sputnik

В Ташкент прилетели первые «безвизовые» туристы из Сингапура и Малайзии

С 10 февраля в Узбекистане действует безвизовый режим сроком на 30 дней со дня въезда на территорию страны для граждан Кореи, Сингапура, Турции, Израиля, Малайзии, Гонконга и Японии.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. На днях в международном аэропорту «Ташкент» имени Ислама Каримова представители Государственного комитета по развитию туризма Узбекистана встретили первых «безвизовых» путешественников из Сингапура и Малайзии.

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Всего, как сообщает пресс-служба НАК, рейсом «Узбекских авиалиний» Сингапур — Куала-Лумпур — Ташкент прилетели более 60 человек.

Свыше 60 туристов из Сингапура и Малайзии сегодня приземлились в аэропорту ТашкентаВ здании столичного аэровокзала туристам вручили памятные подарки. Гости планируют посетить Бухару, Самарканд, ознакомиться с достопримечательностями столицы республики и отдохнуть на горнолыжном курорте в Чимганских горах.

С 10 февраля в Узбекистане действует безвизовый режим сроком на 30 дней со дня въезда на территорию страны для граждан Кореи, Сингапура, Турции, Израиля, Малайзии, Гонконга и Японии. 11 февраля в РУ прилетели первые туристы из Кореи и Японии, которые организовали свое путешествие без оформления визы.

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