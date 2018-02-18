Жителей Канска возмутило оскорбительное видео гастролей группы «На-На»

В социальных сетях появилось видео с названием «На-На в Красном маке», на котором два мужчины, похожие на участников группы, со спущенными штанами и откровенно смеясь, движутся к указателю населённых пунктов, который установлен в районе д. Красный Мак.

Здесь, кроме местных названий, есть названия столиц стран Европы и Азии с указанием километров. Артисты начинают комментировать названия городов, особенно их позабавило название, некоторые буквы которого стёрты, осталось только «соси» — скорее всего, там ранее было слово «Лесосибирск». «Здесь я еще ни разу не был! Наш гастрольный график! Записывайте».

Это видео оскорбило жителей Канского района, где стоит этот указатель. Депутат Канского горсовета Игорь Филиппов потребовал публичных извинений от группы за своё поведение после концерта в Канске. «Я считаю данное видео оскорбительным, непристойным и требую публичным извинениям данных персонажей», — приводит его слова «Запад24». И надеется, что и.о. министра культуры Елена Мироненко запретит впредь приезжать артистам в Красноярский край. «АиФ на Енисее» попросил официальный комментарий этого видео у представителей группы.