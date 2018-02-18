Стала известна причина скоропостижной смерти рапиристки Голосеевой
Российская фехтовальщица скончалась в возрасте 22-х лет. Это стало шоком для всех.
Российская фехтовальщица скончалась в возрасте 22-х лет. Это стало шоком для всех.
Башкирский и российский спорт понес невосполнимую потерю. Одна из самых талантливых рапиристок страны, карьера которой находилась на взлете, умерла в больнице во время медицинских процедур. Первой о смерти Татьяны Голосеевой сообщила Федерация фехтования Республики Башкортостан.
В настоящий момент вся женская сборная республики находится в шоковом состоянии, и никто просто не может осознать, как такое могло произойти.
Официальной информации о причинах смерти нет. Как удалось выяснить из источников внутри команды, у Голосеевой возникли проблемы с сердцем.
В момент, когда все произошло, девушка как раз проходила проверку у врачей. Во время анализа сосудов ее сердце остановилось. По предварительной информации, имели место врожденные аномалии. Шансов спасти спортсменку не было.
Напомним, в мае Голосеевой должно было исполниться 23 года. Ранее она входила в состав юниорской сборной России и неоднократно побеждала на международных соревнованиях.
Федерация хоккея России уже сообщила, что семье умершей спортсменки будет оказана вся необходимая финансовая помощь.
«Комсомольская Правда» выражает соболезнования всем родным рапиристки.
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