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11:21 (мск), источник: СуперОмск

Из Омска пустят прямой ночной автобус до Тобольска

Новый автобусный маршрут «Тобольск — Омск» открывает Тобольское ПАТП.

Источник: РИА "Новости"

Комфортабельный автобус с мягкими откидными сиденьями и бесплатными Wi-Fi и ТВ будет ходить ежедневно с 1 марта 2018 года, сообщает пресс-служба ПАТП.

Основная часть пути придется на ночное время. Из Тобольска рейс будет отправляться в 19:00, прибывать в Омск — в 7:20. Из Омска автобусы будут выезжать в 21:00, а прибывать в Тобольск также в 7:20.

«Маршрут будет проходить через Вагай, Аромашево, Голышманово, г. Ишим (отправление от ЖД вокзала в Омск в 00:50, из Ишима в Тобольск — 01:30). Также остановки по пути следования предусмотрены в Абатском, Крутинке и Тюкалинске», — сообщили в учреждении.

Стоимость одной поездки составит 1100 рублей, еще в 10% от тарифа обойдется багаж. В подарок каждому предусмотрена бутылка воды и свежая пресса. Приобрести билеты на рейс можно в кассах автовокзала.

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