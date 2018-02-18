Из Омска пустят прямой ночной автобус до Тобольска

Источник: РИА "Новости"

Комфортабельный автобус с мягкими откидными сиденьями и бесплатными Wi-Fi и ТВ будет ходить ежедневно с 1 марта 2018 года, сообщает пресс-служба ПАТП.

Основная часть пути придется на ночное время. Из Тобольска рейс будет отправляться в 19:00, прибывать в Омск — в 7:20. Из Омска автобусы будут выезжать в 21:00, а прибывать в Тобольск также в 7:20.

«Маршрут будет проходить через Вагай, Аромашево, Голышманово, г. Ишим (отправление от ЖД вокзала в Омск в 00:50, из Ишима в Тобольск — 01:30). Также остановки по пути следования предусмотрены в Абатском, Крутинке и Тюкалинске», — сообщили в учреждении.