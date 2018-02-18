Из Омска пустят прямой ночной автобус до Тобольска
Новый автобусный маршрут «Тобольск — Омск» открывает Тобольское ПАТП.
Новый автобусный маршрут «Тобольск — Омск» открывает Тобольское ПАТП.
Комфортабельный автобус с мягкими откидными сиденьями и бесплатными
Основная часть пути придется на ночное время. Из Тобольска рейс будет отправляться в 19:00, прибывать в Омск — в 7:20. Из Омска автобусы будут выезжать в 21:00, а прибывать в Тобольск также в 7:20.
«Маршрут будет проходить через Вагай, Аромашево, Голышманово, г. Ишим (отправление от ЖД вокзала в Омск в 00:50, из Ишима в Тобольск — 01:30). Также остановки по пути следования предусмотрены в Абатском, Крутинке и Тюкалинске», — сообщили в учреждении.
Стоимость одной поездки составит 1100 рублей, еще в 10% от тарифа обойдется багаж. В подарок каждому предусмотрена бутылка воды и свежая пресса. Приобрести билеты на рейс можно в кассах автовокзала.
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