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12:02 (мск), источник: VN.ru

«Дом будто подпрыгнул»: землетрясение в Новосибирской области

Землетрясение произошло в ночь на 18 февраля в Сузунском районе с эпицентром в почти 120 километров от Новосибирска. Очевидцы сравнили свои ощущения с проехавшим грейдером и подпрыгнувшим домом.

По данным Алтае-Саяновского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение случилось в 0:35, рядом с деревней Малая Крутишка, в 120 километрах от областного центра. Магнитуда подземного толчка составила 3,9, интенсивность сотрясений в эпицентре — 4,7 балла.

Резкий гул и тряску в своих домах также заметили многие жители разных поселков Ордынского района, сообщает «Инцидент Новосибирск». Паблик приводит наблюдения некоторых из них.

«Вначале был приближающийся гул со стороны трассы, потом дом сильно тряхнуло. Было ощущение, что дом подпрыгнул!» — рассказал один из очевидцев. Другие сравнили грозное природное явление с проехавшим грейдером: «Было ощущение, словно грейдер пронесся, но звука техники не было: просто тишина и сильная вибрация по всему дому».

Расстояние между поселками, в которых ощутили вибрацию земли, — более 80 километров, от Верх-Ирмени до Пролетарского. Также тряска была ощутима и на другой стороне Обского водохранилища в поселке Усть-Хмелевка.

Одно из последних землетрясений новосибирцы благополучно проспали в ночь на 8 февраля. Толчки с магнитудой 3,1 балла были зафиксированы в Беловском районе Кузбасса. Несмотря на близость от Новосибирска (230 километров), большинство жителей города ничего не почувствовали.

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