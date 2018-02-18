Поляки предупредили об очередях из-за реконструкции на погранпереходе в Гроново
На пограничном пункте Гроново начинается реконструкция двух зданий,
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На пограничном пункте Гроново начинается реконструкция двух зданий,
По данным издания, реконструировать будут здания таможни и пограничной охраны. Работы по реконструкции начнутся утром 19 февраля.
Предполагается, что строительные работы продлятся до 10 ноября 2018 года.
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