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12:50 (мск), источник: Новый Калининград

Поляки предупредили об очередях из-за реконструкции на погранпереходе в Гроново

На пограничном пункте Гроново начинается реконструкция двух зданий, из-за чего ожидаются очереди. Об этом сообщает «Портал Бранево».

По данным издания, реконструировать будут здания таможни и пограничной охраны. Работы по реконструкции начнутся утром 19 февраля.

Предполагается, что строительные работы продлятся до 10 ноября 2018 года.

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