Количество мест для стажировки в мэрии столицы выросло в три раза

Источник: РИА "Новости"

Набор начнется в понедельник, 19 февраля, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Пройти стажировку смогут студенты третьего и четвертого курсов бакалавриата, а также магистры, аспиранты и выпускники.

На время стажировки, которая продлится девять месяцев, с участниками заключат срочный трудовой договор. Кроме того, студенты будут получать заработную плату. За 20 рабочих часов в неделю им заплатят 20 тысяч рублей, а тем, кто будет стажироваться в течение полного рабочего дня, — 35 тысяч рублей.

Отмечается, что в этом году вознаграждение увеличится на 10 процентов.

Стажировка в мэрии — это уникальная программа эффективного карьерного лифта, аналогов которой нет на рынке труда Москвы. Ее целью является поиск и привлечение молодых талантов, которые хотят строить свою карьеру в правительстве.