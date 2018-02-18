Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая ведущая «Орла и решки» — о том, что происходит за кадром
Умению сворачивать язык в трубочку нашли новое объяснение
Александр Ревва похвастался танцевальными успехами дочери
Как оформить недвижимость в браке, чтобы это было выгодно обоим
Анджелина Джоли появилась на кинопремии в искрящемся платье
«Поезд метро остановился ради неё!» Девочка в Нью-Йорке каждое утро махала машинистам. Ей сделали подарок на 14 февраля
Сигнал Германии: эксперт сказал, зачем Порошенко позвонил Путину
Западные СМИ в недоумении от русских на Олимпиаде
BMW выбрала место, где построит завод в России
В Беларуси придумали биатлон на тракторах
Надежда Савченко предсказывает Украине «бои» за территории
Эксперты: Есть оружие против подлодок «Варшавянка»
Кара Делевинь в радужной шубе стала звездой модного показа
35-летняя Светлана Ходченкова затмила всех в Берлине (фото)
300-килограммовый одноногий американец похудел и начал бегать
9 согревающих и полезных продуктов
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
10Во Флориде в школе произошла стрельба
32Ситуация на месте крушения Ан-148
18 февраля, источник: m24.ru

Количество мест для стажировки в мэрии столицы выросло в три раза

Количество мест в новом наборе программы стажировки в правительстве столицы для молодежи увеличилось примерно втрое — до 200.

Источник: РИА "Новости"

Набор начнется в понедельник, 19 февраля, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Пройти стажировку смогут студенты третьего и четвертого курсов бакалавриата, а также магистры, аспиранты и выпускники.

На время стажировки, которая продлится девять месяцев, с участниками заключат срочный трудовой договор. Кроме того, студенты будут получать заработную плату. За 20 рабочих часов в неделю им заплатят 20 тысяч рублей, а тем, кто будет стажироваться в течение полного рабочего дня, — 35 тысяч рублей.

Отмечается, что в этом году вознаграждение увеличится на 10 процентов.

Стажировка в мэрии — это уникальная программа эффективного карьерного лифта, аналогов которой нет на рынке труда Москвы. Ее целью является поиск и привлечение молодых талантов, которые хотят строить свою карьеру в правительстве.

У участников есть возможность работать в отраслевых департаментах или строить карьеру в территориальных органах власти. Для каждого стажера разрабатывается индивидуальный план развития.

Правительство Москвы пригласило студентов и выпускников вузов на стажировку
Во время загрузки произошла ошибка.
21 декабря 2017© Ньюстюб
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Ответственность за убийство людей в Кизляре взяло на себя ИГ
Страны Евросоюза выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране
Стрельба на Масленице: в Кизляре погибли пять человек
МОК прокомментировал проваленный россиянином допинг-тест на ОИ
Кадыров прокомментировал нападение на церковь в Дагестане
Ученые рассказали об опасности фруктового сока
Около 100 грузовиков не могут въехать в Россию из Украины
Второй эсминец США вошел в акваторию Черного моря
Обнаружено древнейшее в ЕС захоронение матери с младенцем
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Новые подвиги лыжников и очередной скандал с мельдонием Рассказываем о главных событиях 18 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане
Авто
МВД придумало новый повод лишать водителей прав Кроме того, для водителей, которые сели за руль без водительского удостоверения, предлагается повысить штраф
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Юлия Топольницкая снялась в новом «Подкидыше»: первые фото «Коля, попридержи инициативу» вместо «Муля, не нервируй меня», няня из клипа «Ленинграда», Антоха MC и другие отличия нового «Подкидыша» от классической советской ленты в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как москвичи борются с сосульками
Президенту РФ направлена петиция против сноса телебашни в Екатеринбурге
Необычный «зеленый» небоскреб построят в Сингапуре
Местоположение строителей будут отслеживать по датчику
Леди
Пары, в неожиданное расставание которых мы до сих пор не верим Пока Дженнифер Энистон разводится с Джастином Теру после двух лет брака, мы вспоминаем самые неожиданные звездные расставания
Дети
Сергей Лазарев показал, как выглядел в 13 лет Артист ностальгирует по детству.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь