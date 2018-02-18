Количество мест для стажировки в мэрии столицы выросло в три раза
Количество мест в новом наборе программы стажировки в правительстве столицы для молодежи увеличилось примерно втрое — до 200.
Количество мест в новом наборе программы стажировки в правительстве столицы для молодежи увеличилось примерно втрое — до 200.
Набор начнется в понедельник, 19 февраля, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Пройти стажировку смогут студенты третьего и четвертого курсов бакалавриата, а также магистры, аспиранты и выпускники.
На время стажировки, которая продлится девять месяцев, с участниками заключат срочный трудовой договор. Кроме того, студенты будут получать заработную плату. За 20 рабочих часов в неделю им заплатят 20 тысяч рублей, а тем, кто будет стажироваться в течение полного рабочего дня, — 35 тысяч рублей.
Отмечается, что в этом году вознаграждение увеличится на 10 процентов.
Стажировка в мэрии — это уникальная программа эффективного карьерного лифта, аналогов которой нет на рынке труда Москвы. Ее целью является поиск и привлечение молодых талантов, которые хотят строить свою карьеру в правительстве.
У участников есть возможность работать в отраслевых департаментах или строить карьеру в территориальных органах власти. Для каждого стажера разрабатывается индивидуальный план развития.
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