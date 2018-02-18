Экологический митинг в Челябинске собрал около 1 тыс. участников
Активисты движения
Активисты движения
На экологический митинг, который состоялся в челябинском сквере Колющенко 18 февраля, по оценкам очевидцев, пришли около 1 тыс. человек — в марте активисты движения
Со сцены активисты призывали бороться за свои права, сообщили, что в городе появились новые экологические движения. Так, со сцены от имени «Челябинск дыши» выступил бывший
Другие участники выступали с критикой региональных властей, в частности губернатора Бориса Дубровского, а также Русской медной компании, которая строит Томинский ГОК в Сосновском районе Челябинской области. В соцсетях некоторые челябинцы посетовали на то, что вынуждены были покинуть митинг после призывов идти на выборы 18 марта.
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