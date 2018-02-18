Экологический митинг в Челябинске собрал около 1 тыс. участников

На экологический митинг, который состоялся в челябинском сквере Колющенко 18 февраля, по оценкам очевидцев, пришли около 1 тыс. человек — в марте активисты движения СТОП-ГОК планируют провести еще одну или несколько подобных акций, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Со сцены активисты призывали бороться за свои права, сообщили, что в городе появились новые экологические движения. Так, со сцены от имени «Челябинск дыши» выступил бывший вице-губернатор Николай Сандаков, который пожаловался на смог в северо-западной части города и желание знакомых покинуть областную столицу из-за экологии.