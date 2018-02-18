Для игр и спорта: в Евпатории хотят создать «Улицу детства»

Источник: РИА "Новости"

Проект предложен в рамках общероссийской программы «Формирование комфортной городской среды». Для создания такой зоны выбран 9-й микрорайон. Оборудовать ее предполагается параллельно улице Полтавской, между детскими садами «Космос» и «Ивушка» и школами № 14 и № 15.

«Это место выбрано не случайно, жители микрорайона часто обращаются с просьбами организовать там общественную территорию, где дети могли бы проводить свободное время», — пояснили в администрации.

По данным властей, на этой территории планируется создать детскую игровую зону длиной более 300 метров с мягким искусственным покрытием. На ней разместят различные качели, горки, карусели, песочницы, прочие объекты.

«По обе стороны от детской зоны будут проходить две пешеходные аллеи, вымощенные плиткой со скамейками, урнами, опорами освещения. Для детей постарше организуют зону со спортивной полосой препятствий, а для взрослых установят уличные тренажеры для занятия физкультурой. Также вокруг будет проведено озеленение прилегающей территории… Пока дети будут играть на площадках, родители смогут отдохнуть на лавочках, а мамы — гулять с колясками », — рассказали в пресс-службе.