В Петербурге назвали районы, где хуже всего убирают снег

Источник: Аргументы и факты

В центре Петербурга снег убирают хуже, чем в других районах города, сообщает пресс-служба Смольного. Итоги работы по очистке крыш за две недели подвели накануне в правительства Северной столицы.

По данным Государственной жилищной инспекции, самыми отстающими районами по уборке кровель от снега являются Центральный и Петроградский. Там зафиксировано более 50% объектов с нарушениями.

Главам этих двух районов направлены замечания от вице-губернатора города Николая Бондаренко: он лично проверил качество уборки крыш и остался недоволен ее результатами.