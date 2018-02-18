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18 февраля, источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге назвали районы, где хуже всего убирают снег

Самым отстающим оказался центр города.

Источник: Аргументы и факты

В центре Петербурга снег убирают хуже, чем в других районах города, сообщает пресс-служба Смольного. Итоги работы по очистке крыш за две недели подвели накануне в правительства Северной столицы.

По данным Государственной жилищной инспекции, самыми отстающими районами по уборке кровель от снега являются Центральный и Петроградский. Там зафиксировано более 50% объектов с нарушениями.

Главам этих двух районов направлены замечания от вице-губернатора города Николая Бондаренко: он лично проверил качество уборки крыш и остался недоволен ее результатами.

В Центральном районе нарушения обнаружили на улицах Марата, 5−1 Советской, Гагаринской, Фурштатской и Белинского, а также на Владимирском и Литейном проспектах. В Петроградском районе снег не убран на Большом проспекте.

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