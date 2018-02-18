В Петербурге назвали районы, где хуже всего убирают снег
Самым отстающим оказался центр города.
Самым отстающим оказался центр города.
В центре Петербурга снег убирают хуже, чем в других районах города, сообщает
По данным Государственной жилищной инспекции, самыми отстающими районами по уборке кровель от снега являются Центральный и Петроградский. Там зафиксировано более 50% объектов с нарушениями.
Главам этих двух районов направлены замечания от
В Центральном районе нарушения обнаружили на улицах Марата, 5−1 Советской, Гагаринской, Фурштатской и Белинского, а также на Владимирском и Литейном проспектах. В Петроградском районе снег не убран на Большом проспекте.
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