Уральские синоптики предупреждают о морозах и смоге

Свердловской области и, в частности, в Екатеринбурге ждут похолодание. Традиционно оно будет наблюдаться по ночам, однако после 20 февраля и до конца следующей недели холодно будет и днем, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе Уралгидромета.

Так, с 19 по 21 февраля на Среднем Урале по ночам столбик термометра будет опускаться от 18 до 22 градусов ниже нуля. Такую температуру прогнозируют на севере региона, особенно в горах и низинах при прояснении. В Екатеринбурге будет чуть теплее, но похолодание ожидается с 22 февраля, в четверг. В этот день синоптики прогнозируют до 16 градусов ночью. Холодно будет в последующие пятницу и субботу — 13 градусов днем, 19 — ночью. На следующей неделе ночные температуры перевалят за отметку в 21 градус ниже нуля.