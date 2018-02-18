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18 февраля, источник: АиФ Екатеринбург

Уральские синоптики предупреждают о морозах и смоге

Загрязнение воздуха в результате неблагоприятных метеоусловий сохранится до 20 февраля и сменится морозами.

Источник: Reuters

Свердловской области и, в частности, в Екатеринбурге ждут похолодание. Традиционно оно будет наблюдаться по ночам, однако после 20 февраля и до конца следующей недели холодно будет и днем, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе Уралгидромета.

Так, с 19 по 21 февраля на Среднем Урале по ночам столбик термометра будет опускаться от 18 до 22 градусов ниже нуля. Такую температуру прогнозируют на севере региона, особенно в горах и низинах при прояснении. В Екатеринбурге будет чуть теплее, но похолодание ожидается с 22 февраля, в четверг. В этот день синоптики прогнозируют до 16 градусов ночью. Холодно будет в последующие пятницу и субботу — 13 градусов днем, 19 — ночью. На следующей неделе ночные температуры перевалят за отметку в 21 градус ниже нуля.

Кроме того, метеорологи не сняли предупреждение о загрязнении атмосферного воздуха. С 20 часов 15 февраля до 20 часов 19 февраля на Среднем Урале прогнозировались метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

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