В Саудовской Аравии женщинам разрешили открывать бизнес без согласия «опекунов»

«Отныне женщины могут открывать свой бизнес и пользоваться (государственными — ИФ) электронным услугами, не предоставляя доказательства о согласии своего опекуна», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно системе опекунства, действующей в Саудовской Аравии, женщины должны представить доказательство согласия своего «опекуна» — обычно это бывает муж, отец или брат — для работы с государственной документацией, путешествий и учебы.