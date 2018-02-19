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13:00 (мск), источник: Интерфакс

В Саудовской Аравии женщинам разрешили открывать бизнес без согласия «опекунов»

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU — Женщины в Саудовской Аравии смогут открывать собственный бизнес без согласия мужа или родственника, сообщило в воскресенье министерство коммерции и инвестиций королевства.

«Отныне женщины могут открывать свой бизнес и пользоваться (государственными — ИФ) электронным услугами, не предоставляя доказательства о согласии своего опекуна», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно системе опекунства, действующей в Саудовской Аравии, женщины должны представить доказательство согласия своего «опекуна» — обычно это бывает муж, отец или брат — для работы с государственной документацией, путешествий и учебы.

Этот шаг стал одним из последних в череде социальных изменений, проводимых наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, которые нацелены, в частности, на более активное вовлечение женщин в общественную жизнь страны. Власти Саудовской Аравии уже разрешили женщинам работать следователями, ходить на стадионы, получать права и управлять автомобилем.

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