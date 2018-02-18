По Омску весело прошла широкая Масленица
Как ранее писал РИА «СуперОмск», сегодня на специально закрытом для транспорта Любинском проспекте прошли веселые игры и забавы под названием «Солнцеград».
Как ранее писал РИА «СуперОмск», сегодня на специально закрытом для транспорта Любинском проспекте прошли веселые игры и забавы под названием «Солнцеград».
Омичи проводили зиму по всем канонам масленичных гуляний на развлекательных игровых площадках в русском национальном стиле.
Гостей праздника ждали молодецкие забавы, «обжорные ряды» с блинчиками с пылу с жару и горячим чаем, изделия народных промыслов, традиционные масленичные песни, хороводы, прибаутки и частушки.
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