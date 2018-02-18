В Волгограде выбрали лучшее чучело Масленицы

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгограда, конкурс масленичных кукол проводится уже в четвертый раз. Сделать чучело и представить его на суд жюри могут как индивидуальные умельцы, так и организации. Для изготовления Масленицы допускается использование любых материалов, а в костюме возможны как классические традиции, так и авангардные решения. Лучшее чучело определяли путем открытого голосования.