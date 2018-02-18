В Волгограде выбрали лучшее чучело Масленицы
Три самых запоминающихся и креативных чучела Масленицы выбрали в рамках городского праздника «Широкая Масленица», который прошел в пойме реки Царицы.
Три самых запоминающихся и креативных чучела Масленицы выбрали в рамках городского праздника «Широкая Масленица», который прошел в пойме реки Царицы.
Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгограда, конкурс масленичных кукол проводится уже в четвертый раз. Сделать чучело и представить его на суд жюри могут как индивидуальные умельцы, так и организации. Для изготовления Масленицы допускается использование любых материалов, а в костюме возможны как классические традиции, так и авангардные решения. Лучшее чучело определяли путем открытого голосования.
По итогам голосования первое место за работу «Блинная Маслена» получил коллектив детского сада № 261 Дзержинского района. Второе место получила композиция СНТ «Дзержинец» под названием «Масленичный шинок». Третье место у ДК «Патриот» Кировского района с куклой «Масленица-Блинница сегодня именинница».
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