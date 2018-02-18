Соцсети: по Перми гуляет огромный чёрный кабан

В социальных сетях появилось фото чёрного кабана. Автор пишет, что заметил его на Бахаревке. В комментариях пермяки спорят: дикое это животное или домашнее.

Некоторые пользователи предположили, что фото может быть не настоящим, а сделанным с помощью фотошопа. Однако против такой версии один из пользователей выложил другие кадры с тем же животным.