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18 февраля, источник: АиФ Прикамье

Соцсети: по Перми гуляет огромный чёрный кабан

В комментариях к фото жители спорят, домашнее это животное или дикое.

В социальных сетях появилось фото чёрного кабана. Автор пишет, что заметил его на Бахаревке. В комментариях пермяки спорят: дикое это животное или домашнее.

«Обычный домашний хряк породы Кармал», — пишут подписчики.

«Как из фильмов ужаса», — делятся мнением другие.

«Ходил в зоопарке жильё выбирал!» — шутят третьи.

Некоторые пользователи предположили, что фото может быть не настоящим, а сделанным с помощью фотошопа. Однако против такой версии один из пользователей выложил другие кадры с тем же животным.

Напомним, в прошлом году трёх кабанов заметили на Комсомольском проспекте возле ДК Солдатова.

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