Соцсети: по Перми гуляет огромный чёрный кабан
В комментариях к фото жители спорят, домашнее это животное или дикое.
В комментариях к фото жители спорят, домашнее это животное или дикое.
В социальных сетях появилось фото чёрного кабана. Автор пишет, что заметил его на Бахаревке. В комментариях пермяки спорят: дикое это животное или домашнее.
«Обычный домашний хряк породы Кармал», — пишут подписчики.
«Как из фильмов ужаса», — делятся мнением другие.
«Ходил в зоопарке жильё выбирал!» — шутят третьи.
Некоторые пользователи предположили, что фото может быть не настоящим, а сделанным с помощью фотошопа. Однако против такой версии один из пользователей выложил другие кадры с тем же животным.
Напомним, в прошлом году трёх кабанов заметили на Комсомольском проспекте возле ДК Солдатова.
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